AKBP Joseph: Pembunuh Bule Belanda Diduga Orang Terlatih, Cepat & Terarah

Kamis, 26 Maret 2026 – 17:42 WIB
Kapolres Badung AKBP Joseph Edward Purba memberikan keterangan kepada awak media kemarin (25/3) terkait kematian bule Belanda Rene Pouw alias RP di depan Vila Amira, Banjar Anyar Kelod, Kerobokan, Senin (23/3) malam lalu. Foto: Instagram @polres_badung

bali.jpnn.com, BADUNG - Polres Badung melalui jajaran Satreskrim maupun Polsek Kuta Utara terus mendalami kematian warga negara asing (WNA) asal Belanda, Rene Pouw alias RP di depan Vila Amira, Banjar Anyar Kelod, Kerobokan, Senin (23/3) malam lalu.

Bule 49 tahun itu meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan oleh dua orang tak dikenal.

“Penyelidikan masih terus berlangsung dengan fokus pada pengumpulan keterangan saksi serta penelusuran rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian,” ujar Kapolres Badung AKBP Joseph Edward Purba dalam keterangan resminya, kemarin (25/3).

Menurut AKBP Joseph Edward Purba, polisi berupaya mengurai kronologi peristiwa sekaligus mengidentifikasi pelaku yang terlibat dalam kejadian tersebut.

Mantan Kapolres Karangasem ini menegaskan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi dua orang terduga pelaku.

Namun demikian, ciri-ciri detail keduanya masih dalam proses pendalaman oleh tim penyidik Satreskrim Polres Badung.

“Berdasarkan hasil penyidikan dan keterangan saksi, pelaku teridentifikasi berjumlah dua orang, tetapi detail identitasnya masih kami dalami,” katanya.

Dugaan sementara, pelaku yang teridentifikasi memakai jaket ojek online (ojol) adalah orang-orang terlatih.

