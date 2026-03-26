JPNN.com

Ini Masalah yang Bikin Aloysius Batal Jadi Prajurit TNI AD, Polda NTT Disorot

Kamis, 26 Maret 2026 – 15:30 WIB
Kapendam IX/Udayana Kolonel Inf Widi Rahman memberikan keterangan kepada awak media. ANTARA/Rolandus Nampu

bali.jpnn.com, DENPASAR - Aloysius Dalo Odjan batal menjadi Prajurit TNI Angkatan Darat (AD).

Kodam IX/Udayana resmi menganulir Surat Keputusan (Skep) pengangkatan Aloysius Dalo Odjan karena cacat administrasi.

Kodam IX/Udayana menemukan SKCK yang digunakan Aloysius Dalo Odjan saat seleksi tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada.

Baca Juga:

Diduga kuat terdapat riwayat permasalahan hukum masa lalu yang tidak tercantum dalam dokumen tersebut, sehingga proses rekrutmennya dinyatakan tidak sah secara administrasi.

"Terdapat indikasi bahwa keterangan dalam SKCK tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil.

Khususnya terkait riwayat permasalahan hukum yang bersangkutan sebelum mengikuti proses rekrutmen," kata Kolonel Inf Widi Rahman dilansir dari Antara.

Baca Juga:

Kapendam Udayana menjelaskan TNI AD mewajibkan seluruh calon prajurit memenuhi persyaratan administrasi secara ketat dalam setiap proses rekrutmen.

SKCK milik Aloysius Dalo Odjan diketahui diterbitkan Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) saat yang bersangkutan mengikuti seleksi sebagai kelengkapan administrasi.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Aloysius Dalo Odjan TNI tni ad Prajurit TNI Kodam Udayana Kodam IX/Udayana polda ntt SKCK SKCK Bermasalah Kapendam Udayana Kolonel Inf Widi Rahman

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU