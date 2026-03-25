JPNN.com

Detik-detik Kematian Bule Belanda di Vila Amira Kerobokan Terungkap, Senyap

Rabu, 25 Maret 2026 – 14:21 WIB
Ilustrasi aksi penusukan yang dilakukan pelaku kepada bule Belanda di Kerobokan, Kuta Utara, Badung, menyebabkan korban tewas di RS BIMC Kuta. Grafis: Rahayuning Putri Utami/JPNN.com

bali.jpnn.com, KUTA UTARA - Penyidik Polres Badung masih bergerak mengungkap kematian warga negara asing (WNA) asal Belanda berinisial RP, 49.

Korban ditemukan tewas bersimbah darah diduga akibat ditusuk oleh dua orang tidak dikenal di kawasan Kuta Utara, Badung.

Bule Belanda itu meregang nyawa di Vila Amira No. 1, Banjar Anyar Kelod, Kerobokan, Senin (23/3) malam lalu.

Baca Juga:

“Korban mengalami sejumlah luka terbuka akibat senjata tajam di beberapa bagian tubuh.

Korban dinyatakan meninggal dunia setelah sempat mendapatkan penanganan medis,” ujar Ps. Kasubsipenmas Sihumas Polres Badung Aiptu Ni Nyoman Ayu Inastuti dilansir dari Antara.

Menurut Aiptu Ayu, kejadian bermula ketika korban berjalan menuju vila bersama seorang saksi perempuan sekitar pukul 22.00 WITA, Senin (23/3) malam.

Baca Juga:

Saat tiba di lokasi, saksi melihat dua orang pria berboncengan menggunakan sepeda motor matic berwarna hitam dengan gerak-gerik mencurigakan.

Tak lama kemudian, kedua pelaku berbalik arah dan langsung menyerang korban menggunakan senjata tajam.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bule WNA Belanda bule belanda Vila Amira tewas penusukan Kerobokan polres badung RS BIMC Kuta

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU