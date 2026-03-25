Detik-detik Kematian Bule Belanda di Vila Amira Kerobokan Terungkap, Senyap

bali.jpnn.com, KUTA UTARA - Penyidik Polres Badung masih bergerak mengungkap kematian warga negara asing (WNA) asal Belanda berinisial RP, 49.

Korban ditemukan tewas bersimbah darah diduga akibat ditusuk oleh dua orang tidak dikenal di kawasan Kuta Utara, Badung.

Bule Belanda itu meregang nyawa di Vila Amira No. 1, Banjar Anyar Kelod, Kerobokan, Senin (23/3) malam lalu.

“Korban mengalami sejumlah luka terbuka akibat senjata tajam di beberapa bagian tubuh.

Korban dinyatakan meninggal dunia setelah sempat mendapatkan penanganan medis,” ujar Ps. Kasubsipenmas Sihumas Polres Badung Aiptu Ni Nyoman Ayu Inastuti dilansir dari Antara.

Menurut Aiptu Ayu, kejadian bermula ketika korban berjalan menuju vila bersama seorang saksi perempuan sekitar pukul 22.00 WITA, Senin (23/3) malam.

Saat tiba di lokasi, saksi melihat dua orang pria berboncengan menggunakan sepeda motor matic berwarna hitam dengan gerak-gerik mencurigakan.

Tak lama kemudian, kedua pelaku berbalik arah dan langsung menyerang korban menggunakan senjata tajam.