Bule Belanda Tewas Dibunuh, Pelaku Diduga Dua Orang, Jaket Ojol Jadi Petunjuk

bali.jpnn.com, KUTA UTARA - Penyidik Polres Badung turun tangan menyelidiki kasus kematian seorang warga negara asing (WNA) asal Belanda berinisial RP (49).

Korban ditemukan tewas bersimbah darah diduga akibat ditusuk oleh dua orang tidak dikenal di kawasan Kuta Utara, Badung.

Bule Belanda itu meregang nyawa di Vila Amira No. 1, Banjar Anyar Kelod, Kerobokan, Senin (23/3) malam lalu.

"Korban mengalami sejumlah luka senjata tajam di beberapa bagian tubuh.

Korban dinyatakan meninggal dunia setelah sempat mendapatkan penanganan medis," ujar Ps. Kasubsipenmas Sihumas Polres Badung Aiptu Ni Nyoman Ayu Inastuti Selasa (25/3) kemarin.

Dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), polisi menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya satu mata pisau, kacamata, telepon genggam, sandal, serta beberapa bagian senter.

Polisi juga mencatat lokasi kejadian minim kamera pengawas, meski terdapat CCTV di sekitar pintu masuk gang.

“Anggota kami masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas pelaku,” kata Aiptu Ni Nyoman Ayu Inastuti dilansir dari Antara.