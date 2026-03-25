Bule Belanda Tewas Dibunuh, Pelaku Diduga Dua Orang, Jaket Ojol Jadi Petunjuk

Rabu, 25 Maret 2026 – 14:11 WIB
Penyidik Polres Badung melakukan olah TKP kasus kematian seorang warga negara Belanda yang ditusuk oleh dua orang tak dikenal di Villa Amira No.1, Banjar Anyar Kelod, Kerobokan, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Senin (23/3/2026) malam. Foto: ANTARA/HO-Humas Polres Badung

bali.jpnn.com, KUTA UTARA - Penyidik Polres Badung turun tangan menyelidiki kasus kematian seorang warga negara asing (WNA) asal Belanda berinisial RP (49).

Korban ditemukan tewas bersimbah darah diduga akibat ditusuk oleh dua orang tidak dikenal di kawasan Kuta Utara, Badung.

Bule Belanda itu meregang nyawa di Vila Amira No. 1, Banjar Anyar Kelod, Kerobokan, Senin (23/3) malam lalu.

"Korban mengalami sejumlah luka senjata tajam di beberapa bagian tubuh.

Korban dinyatakan meninggal dunia setelah sempat mendapatkan penanganan medis," ujar Ps. Kasubsipenmas Sihumas Polres Badung Aiptu Ni Nyoman Ayu Inastuti Selasa (25/3) kemarin.

Dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), polisi menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya satu mata pisau, kacamata, telepon genggam, sandal, serta beberapa bagian senter.

Polisi juga mencatat lokasi kejadian minim kamera pengawas, meski terdapat CCTV di sekitar pintu masuk gang.

“Anggota kami masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas pelaku,” kata Aiptu Ni Nyoman Ayu Inastuti dilansir dari Antara.

Bali United - JPNN.com Bali
  1. PSSI Rilis 24 Pemain Timnas Proyeksi FIFA Series 2026, Bali United Tanpa Wakil - JPNN.com Bali

    PSSI Rilis 24 Pemain Timnas Proyeksi FIFA Series 2026, Bali United Tanpa Wakil

  2. Johnny Jansen Respons Pemanggilan Jens Raven di Skuad Timnas Indonesia - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Respons Pemanggilan Jens Raven di Skuad Timnas Indonesia

  3. Jadwal Super League: Persija vs Dewa United, Borneo FC kontra Persib, Big Match - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Persija vs Dewa United, Borneo FC kontra Persib, Big Match

    4. Berita Bali United Lainnya

