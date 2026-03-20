Bule Slovenia Meninggal di Homestay Nusa Lembongan, Tubuhnya Membengkak

bali.jpnn.com, NUSA PENIDA - Warga Desa Lembongan, Nusa Penida, Klungkung, Bali, digegerkan dengan penemuan jenazah warga negara asing (WNA) asal Slovenia, Rok Horzen (40), di kamar homestay, Senin (16/3) sore.

Korban ditemukan dalam kondisi tubuh membengkak.

Kronologi penemuan bermula sekitar pukul 17.30 WITA ketika seorang saksi yang sedang beraktivitas di lantai dua rumahnya yang menyatu dengan area penginapan mencium bau tidak sedap.

Saksi melihat banyak lalat di sekitar kamar nomor 1.

Merasa curiga, saksi melaporkan hal tersebut kepada pemilik homestay.

Saat dilakukan pengecekan, korban ditemukan sudah tidak bernyawa dengan kondisi tubuh yang memprihatinkan.

Pemilik penginapan segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsubsektor Lembongan.

Tim gabungan dari Polsubsektor Lembongan, BPBD Klungkung, dan tim medis Nusa Medical langsung mengevakuasi korban.