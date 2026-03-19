Driver Ojol Asal Medan Terseret Konten Wikwik Bule Prancis di Bali, Mengejutkan

bali.jpnn.com, BADUNG - Keberhasilan penyidik Satreskrim Polres Badung membongkar kasus pembuatan konten wikwik yang melibatkan tiga warga negara asing (WNA) asal Prancis dan Italia, membuka fakta baru.

Ternyata ada pria lokal yang ikut diamankan aparat Polres Badung gegara konten asusila ini.

Dia adalah seorang driver ojek online (ojol) berinisial MR, 35, asal Medan, Sumatra Utara (Sumut).

Namun, MR hanya ditetapkan sebagai saksi oleh penyidik Polres Badung, tidak sampai menjadi tersangka.

Saksi MR saat ditemui terpisah mengungkapkan awalnya ia berkenalan dengan salah satu pelaku yakni MMJL di pinggir jalan, di kawasan Batu Bolong sekitar Februari 2026.

Pada pertemuan awal itu, MR langsung mengajak MMJL untuk membuat konten bersama dengan konten ringan, seperti ngobrol santai.

"Kami bertemu sebanyak dua kali dan membuat konten sebanyak dua kali juga.

Salah satunya dilakukan di vila (TKP), tetapi hanya sebatas ngobrol biasa," ujar MR di Polres Badung.