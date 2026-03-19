JPNN.com

Ini Motif Bule Prancis Aktris Wikwik Pakai Atribut Ojol, Terancam 10 Tahun

Kamis, 19 Maret 2026 – 13:53 WIB
Kapolres Badung AKBP Joseph Edward Purba memberikan keterangan kepada awak media terkait penangkapan tiga WNA yang memproduksi konten asusila di sebuah vila di kawasan Pererenan, Mengwi. Foto: Instagram @polresbadung

bali.jpnn.com, BADUNG - Kronologis penangkapan tiga Warga Negara Asing (WNA) yang terlibat pembuatan konten wikwik di sebuah vila di kawasan Pererenan, Mengwi, akhirnya terungkap.

Ternyata sejak awal ada mens rea alias niat jahat yang dilakukan pelaku dalam kasus yang menghebohkan publik Bali ini.

Dalam kasus ini, Satreskrim Polres Badung menangkap tiga orang, yakni seorang perempuan berinisial MMJL (23) asal Prancis, serta dua pria berinisial NBS (24) asal Italia dan ERB (26) asal Prancis.

Baca Juga:

Ketiganya diamankan di tempat berbeda di Bali.

Tersangka MMJL dan NBS diringkus di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai saat mencoba melarikan diri ke Thailand, Sabtu (14/3) lalu.

Pelaku ketiga, ERB yang bertindak sebagai manajer MMJL, ditangkap di sebuah vila di daerah Canggu, Kuta Utara, Badung, Senin kemarin (16/3).

Baca Juga:

“Awalnya MMJL berkenalan dengan NBS di sebuah tempat hiburan di wilayah Kuta Utara, Badung.

Niat jahat muncul saat MMJL menawarkan NBS untuk membuat konten video asusila,” ujar Kapolres Badung AKBP Joseph Edward Purba dilansir dari Antara.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bule WNA Prancis bule prancis aktris wikwik Konten Asusila Atribut Ojol Pererenan polres badung Bali

