Duka di Jalur Mudik: Pemudik Tujuan Kebumen Meninggal saat Antre di Gilimanuk

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kabar duka menyelimuti arus mudik di Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali.

Seorang penumpang bus berinisial R ditemukan meninggal dunia saat kendaraan yang ditumpanginya tengah mengantre untuk masuk ke pelabuhan, Rabu kemarin (18/3).

Kejadian ini dikonfirmasi oleh Kasub Satgas Pengamanan Gilimanuk Operasi Ketupat Agung 2026, Kompol I Nyoman Wiryadarma.

"Kami menerima laporan dari kondektur bus mengenai adanya penumpang yang pingsan.

Namun, saat petugas melakukan pengecekan ke dalam bus, yang bersangkutan didapati sudah tidak bernyawa," ujar Kompol I Nyoman Wiryadarma.

Korban yang merupakan seorang perempuan tersebut sedianya akan melakukan perjalanan menuju Kebumen, Jawa Tengah.

Jenazah korban segera dievakuasi ke Puskesmas Gilimanuk untuk pemeriksaan medis.

"Hasil pemeriksaan medis menyatakan korban telah meninggal dunia.