Otak Pabrik Narkoba di Gianyar ternyata WNA Rusia, Kedubes: Sangat Menyedihkan!

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kedutaan Besar (Kedubes) Rusia menyatakan sikap tegas terkait kasus laboratorium narkoba ilegal yang dikelola warga negaranya di Bali.

Meski menyebut peristiwa ini menyedihkan, Kedubes Rusia menekankan bahwa tindakan kriminal tersebut tidak memiliki alasan pembenar.

Sekretaris Kedua Kedubes Rusia Olesya Netesova menegaskan bahwa pihaknya menghormati kedaulatan hukum Indonesia.

Olesya Netesova mengaku terkesan dengan ketegasan petugas yang berhasil menyita 7,3 kg narkotika jenis mephedrone dari lokasi kejadian.

"Ini adalah pengungkapan laboratorium mephedrone terbesar.

Kami mendukung penuh upaya pemberantasan narkoba ini," ujar Sekretaris Kedua Kedubes Rusia Olesya Netesova dilansir dari Antara.

Baca Juga: BNN Bongkar Pabrik Narkoba Mephedrone Milik WNA Rusia di Gianyar Bali

Melalui operasi senyap yang berlangsung dramatis selama dua hari, 5–6 Maret 2026, BNN RI bersama Bea Cukai dan Imigrasi berhasil menggerebek laboratorium gelap produksi narkotika jenis Mephedrone.

Clandestine laboratory yang berhasil diungkap tim gabungan ini berada di The Lavana De’Bale Marcapada, Pering, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar, Bali.