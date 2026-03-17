Konten Asusila Tiga WNA Prancis & Italia Dibikin di Vila Pererenan Minggu Sore

bali.jpnn.com, BADUNG - Tim Opsnal Satreskrim Polres Badung, Bali, berhasil mengungkap keterlibatan tiga Warga Negara Asing (WNA) dalam pembuatan konten asusila di sebuah vila di kawasan Pererenan, Mengwi.

Ketiga tersangka terdiri dari seorang perempuan berinisial MMJL (23) asal Prancis, serta dua pria berinisial NBS (24) asal Italia dan ERB (26) asal Prancis, diamankan di tempat berbeda di Bali.

Tersangka MMJL dan NBS diringkus di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai saat mencoba melarikan diri ke Thailand, Sabtu (14/3) lalu.

Pelaku ketiga, ERB, ditangkap di sebuah vila di daerah Canggu, Kuta Utara, Badung, Senin kemarin (16/3).

Kapolres Badung AKBP Joseph Edward Purba mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari penyelidikan tim opsnal terkait video pornografi yang beredar luas di media sosial.

“Anggota kemudian melakukan profiling terhadap rekaman video tersebut pada Jumat 13 Maret 2026 sekitar pukul 18.30 WITA untuk menelusuri asal produksi konten tersebut,” ujar Kapolres Badung AKBP Joseph Edward Purba, Selasa (17/3).

Dari hasil penelusuran itu, polisi menemukan indikasi video direkam di wilayah Badung.

Penyidik lalu memeriksa seorang pengemudi ojek online yang pernah membuat konten bersama pelaku MMJL.