JPNN.com

Heboh Konten Asusila di Bali! Polres Badung Tangkap Tiga WNA Prancis & Italia

Selasa, 17 Maret 2026 – 17:17 WIB
Video konten asusila yang dibuat tiga WNA Prancis dan Italia viral di media sosial di Bali. Ilustrasi Foto: ANTARA/Ali Khumaini

bali.jpnn.com, BADUNG - Tim Opsnal Satreskrim Polres Badung, Bali, berhasil mengungkap keterlibatan tiga Warga Negara Asing (WNA) dalam pembuatan konten asusila di sebuah vila di kawasan Pererenan, Mengwi.

Ketiga tersangka terdiri dari seorang perempuan berinisial MMJL (23) asal Prancis, serta dua pria berinisial NBS (24) asal Italia dan ERB (26) asal Prancis.

“Ketiga tersangka kami tangkap setelah berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Ngurah Rai pada Sabtu (14/3) lalu,” ujar Kapolres Badung AKBP Joseph Edward Purba, Selasa (17/3).

Baca Juga:

Tersangka MMJL dan NBS diringkus di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai saat mencoba melarikan diri ke Thailand.

Pelaku ketiga, ERB, ditangkap di sebuah vila di daerah Canggu, Kuta Utara, Badung, Senin kemarin (16/3).

Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi (Kabid TPI) Khusus Ngurah Rai, Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali Gde Oki Rizky Aryadhika Heris mengungkap penangkapan MMJL dan NBS.

Baca Juga:

Menurut Gde Oki Rizky, penangkapan MMJL dan NBS bermula dari masuknya data di Imigrasi terkait dua pelaku yang terlibat dugaan pembuatan konten asusila yang viral di media sosial.

“Pada 11 Maret, kami menerima informasi dari masyarakat terkait adanya konten viral.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Konten Asusila vila Pererenan mengwi badung polres badung WNA Prancis Italia Bandara Gusti Ngurah Rai

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU