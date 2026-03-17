JPNN.com

Pengelola TPA Suwung Bali Resmi Jadi Tersangka KLH, Bantargebang Menyusul

Selasa, 17 Maret 2026 – 11:39 WIB
Menteri LH/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq. Foto: ANTARA/Prisca Triferna

bali.jpnn.com, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq memastikan penegakan hukum terhadap pengelola sampah yang melanggar aturan lingkungan terus berjalan.

Saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah menetapkan tersangka terkait pengelolaan TPA Suwung di Bali setelah berkoordinasi dengan Bareskrim dan Kejaksaan Agung.

Penetapan ini dilakukan karena pengelolaan TPA Suwung dinilai berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar.

Baca Juga:

Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq kepada awak media di Jakarta, Senin malam (16/3) menjelaskan bahwa pihaknya tengah melakukan penyidikan intensif terhadap sejumlah TPA yang masih menerapkan praktik penumpukan sampah terbuka (open dumping).

Selain TPA Suwung, Deputi Bidang Penegakan Hukum (Gakkum) KLH juga tengah menyidik TPST Bantargebang milik Pemprov DKI Jakarta.

"Bantargebang sudah memasuki masa penyidikan.

Baca Juga:

Begitu pula dengan Kota Denpasar dan Kabupaten Badung yang saat ini statusnya sudah naik ke penyidikan," ujar Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq dilansir dari Antara.

Khusus untuk kasus di Bali, Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan langkah hukum telah diambil secara tegas.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   tpa suwung Pengelola TPA Suwung Bali tersangka kementerian lingkungan hidup KLH TPA Bantargebang Open Dumping bareskrim Kejagung

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Johnny Jansen Respons Pemanggilan Jens Raven di Skuad Timnas Indonesia - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Respons Pemanggilan Jens Raven di Skuad Timnas Indonesia

  2. Jadwal Super League: Persija vs Dewa United, Borneo FC kontra Persib, Big Match - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Persija vs Dewa United, Borneo FC kontra Persib, Big Match

  3. Kiper M Riyandi Terkapar saat Lawan Bali United, Dokter Tim Persis Buka Suara - JPNN.com Bali

    Kiper M Riyandi Terkapar saat Lawan Bali United, Dokter Tim Persis Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU