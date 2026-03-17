Jaringan Narkoba Kelab Malam NS di Bali Terstruktur, Manajer hingga GM Masuk DPO

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bareskrim Polri berhasil mengungkap jaringan peredaran ekstasi di sebuah tempat hiburan malam di Bali berinisial NS, Minggu (15/3) lalu.

Dalam kasus ini, tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni captain room berinisial MR, pelayan berinisial IGBAP dan manajer kelab malam NS berinisial IWS.

Berdasar hasil interogasi IWS, peredaran narkotika di kelab malam NS dilakukan oleh seseorang bernama Opik.

Yang bersangkutan saat ini masuk daftar pencarian orang (DPO), beserta orang-orangnya.

“Mereka bukan merupakan staf resmi klub NS.

Namun, mereka sering berada di area parkir dan sekaligus mengedarkan narkotika kepada pengunjung NS,” ujar Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso dilansir dari Antara.

Orang-orang yang membantu Opik di antaranya MR, Miran (DPO), Kiap (DPO) dan Made (DPO).

Brigjen Eko Hadi Santoso menjelaskan, untuk alur peredarannya, kurir biasanya mengantar narkotika dengan sistem tempel.