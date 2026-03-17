JPNN.com

Bareskrim Gerebek Kelab Malam NS di Bali, Manajer hingga Pelayan Jadi Tersangka

Selasa, 17 Maret 2026 – 05:35 WIB
Penyidik Dittipidnarkoba Bareskrim Polri memasang garis polisi (police line) di kelab malam NS terkait kasus dugaan peredaran ekstasi di Bali, Minggu (15/3/2026). Foto: ANTARA/HO-Dittipidnarkoba Bareskrim Polri

bali.jpnn.com, DENPASAR - Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri berhasil mengungkap jaringan peredaran ekstasi di sebuah tempat hiburan malam di Bali berinisial NS.

Menurut Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso, operasi ini berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas ilegal yang sudah berlangsung lama di lokasi tersebut.

"Tim Subdit IV Dittipidnarkoba bersama Satgas NIC menindaklanjuti informasi warga pada Kamis (12/3) terkait dugaan peredaran ekstasi di kelab NS," ujar Brigjen Eko Hadi Santoso dilansir dari Antara.

Baca Juga:

Puncaknya, pada Minggu (15/3), personel kepolisian melakukan penyamaran (undercover buying) dengan memesan 12 butir ekstasi melalui pelayan di VIP Room.

Pesanan tersebut kemudian diteruskan kepada captain room berinisial MR.

Polisi segera bergerak mengamankan MR dan seorang pelayan berinisial IGBAP.

Baca Juga:

Berdasarkan hasil interogasi, diketahui bahwa barang haram tersebut dipasok langsung oleh manajer klub yang berinisial IWS.

“Ada tiga tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini, yaitu MR, IWS dan IGBAP,” kata Brigjen Eko Hadi Santoso.

Bareskrim Polri berhasil mengungkap jaringan peredaran ekstasi di sebuah tempat hiburan malam di Bali berinisial NS dan mengamankan tiga tersangka
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bareskrim Bareskrim Polri Kelab Malam Denpasar Bali pemkot denpasar Pelayan Manajer ekstasi narkoba

