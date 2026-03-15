Bule Inggris Ditemukan Tewas Terapung di Pantai Nyang-Nyang Pecatu Bali

bali.jpnn.com, PECATU - Sesosok jenazah warga negara asing (WNA) ditemukan terapung di perairan Pantai Nyang-Nyang, Pecatu, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Minggu (15/3/2026) pagi.

Jenazah pria tersebut pertama kali terlihat oleh wisatawan sekitar pukul 07.45 WITA.

Korban diidentifikasi dengan ciri-ciri mengenakan baju lengan panjang hitam dan celana pendek hitam.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) menerima laporan peristiwa tersebut pada pukul 08.20 WITA.

"Petugas siaga kami menerima informasi dari Babinsa Pecatu untuk bantuan evakuasi jenazah di tengah laut," ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) I Nyoman Sidakarya, Minggu (15/3).

Sebanyak empat personel Basarnas Bali dikerahkan ke lokasi untuk melakukan proses evakuasi.

Saat tim tiba, jenazah telah berhasil dibawa ke pinggir pantai.

Korban diketahui beridentitas Jonathan Joel Kennedy (39), seorang warga negara asal Inggris.