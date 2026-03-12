Lansia Difabel Tewas Tercebur Sumur di Denpasar, Proses Evakuasi Dramatis

bali.jpnn.com, DENPASAR - Suasana di Gang Teratai, Desa Peguyangan, Denpasar Utara, mendadak mencekam pada Kamis siang (12/3/2026).

Seorang warga lanjut usia (lansia), I Made Wirya, 65, ditemukan meninggal dunia setelah terjatuh ke dalam sumur di kediamannya di Jalan Antasura No. 5, Denpasar Utara.

Kejadian bermula saat pihak keluarga merasa curiga karena korban I Made Wirya tidak terlihat di dalam rumah.

Mengingat kondisi fisik korban yang sedang sakit dan salah satu kakinya telah diamputasi, pihak keluarga segera melakukan pencarian di sekitar area rumah.

Puncaknya, mereka curiga penyandang difabel ini jatuh ke dalam lubang sumur.

Keluarga korban segera melaporkan kejadian tersebut ke BPBD Kota Denpasar.

BPBD Kota Denpasar kemudian berkoordinasi dengan Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) pada pukul 12.10 WITA untuk sama-sama melakukan pencarian.

Merespons laporan tersebut, tim SAR gabungan bergerak cepat.