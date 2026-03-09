Pengemudi Ojol asal Sukabumi Jabar Tewas Tabrak Truk di Bypass Jimbaran Bali

bali.jpnn.com, JIMBARAN - Kecelakaan maut terjadi di wilayah Kuta Selatan, tepatnya di Jalan Bypass Ngurah Rai KM 29, Jimbaran, Minggu (8/3) kemarin pukul 06.30 WITA.

Peristiwa yang melibatkan truk dan motor Honda Vario DJ 6162 FF ini merenggut nyawa RK, 30, seorang pengemudi ojek online (ojol) asal Sukabumi, Jawa Barat (Jabar).

Korban RK tewas setelah menabrak truk Mitsubishi DK 8860 PA yang dikemudikan oleh INMAS, 44.

Tak hanya RK, penumpang yang diboncengnya, MLK, 29, asal Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Tenggara (NTT), juga menjadi korban.

Beruntung, MLK selamat meski mengalami sejumlah luka dan segera dilarikan ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut.

Peristiwa bermula saat kedua kendaraan melaju searah dari utara menuju selatan.

Truk yang dikemudikan INMAS, pria asal Desa Penarukan, Tabanan tersebut berada di posisi depan pada lajur kiri, sementara motor korban melaju di belakangnya.

Setibanya di lokasi kejadian, korban yang tengah membonceng penumpang diduga melaju dengan kecepatan tinggi hingga kehilangan kendali dan menghantam bagian belakang truk.