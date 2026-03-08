Nelayan Sanur Ditemukan Tewas di Perairan Kerandangan NTB, Operasi SAR Ditutup

JPNN.com

Minggu, 08 Maret 2026 – 20:47 WIB
Tim SAR mengevakuasi jenazah nelayan asal Sanur, Denpasar, I Wayan Suta, yang ditemukan tewas di Perairan Kerandangan, Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Minggu (8/3/2026) siang pukul 11.21 WITA. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Nelayan asal Semawang, Sanur, Denpasar, yang sebelumnya diberitakan hilang saat melaut di perairan Nusa Penida, Klungkung akhirnya ditemukan.

Korban I Wayan Suta, 50, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di Perairan Kerandangan, Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Minggu (8/3/2026) siang pukul 11.21 WITA.

“Iya sudah ditemukan,” ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar (Basarnas Bali) I Nyoman Sidakarya di Denpasar, Minggu (8/3).

Menurut I Nyoman Sidakarya, informasi penemuan jenazah korban pertama kali dilaporkan oleh Kacimong, nelayan asal Karandangan, Senggigi.

"Kondisi jenazah saat ditemukan dalam posisi telungkup.

Ciri-ciri pakaian mirip dengan nelayan yang dilaporkan hilang di perairan selatan Nusa Penida,” kata I Nyoman Sidakarya.

Pihaknya kemudian berkoordinasi dengan Kantor SAR Mataram.

Proses evakuasi kemudian dilaksanakan oleh personel Unit Siaga SAR Bangsal, Senggigi.

Nelayan Sanur I Wayan Suta, 50, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di Perairan Kerandangan, Senggigi, Lombok Barat, NTB, Minggu (8/3)
