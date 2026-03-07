Nelayan Sanur Belum Ditemukan, Fokus Pencarian ke Arah Barat Nusa Penida

JPNN.com

Sabtu, 07 Maret 2026 – 16:41 WIB
Tim SAR Gabungan terus mengintensifkan pencarian terhadap I Wayan Suta (50), nelayan asal Semawang, Sanur, yang dilaporkan hilang di perairan Nusa Penida, Klungkung dengan menyisir area seluas 16 NM, Sabtu (7/3). Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim SAR Gabungan terus mengintensifkan pencarian terhadap I Wayan Suta (50), nelayan asal Semawang, Sanur, yang dilaporkan hilang di perairan Nusa Penida, Klungkung.

Memasuki hari kedua, Sabtu (7/3/2026), operasi difokuskan pada penyisiran area seluas 16 NM (Nautical Miles).

Kapten KN SAR Arjuna 229 sekaligus pemimpin operasi, Arif Yulianto, menjelaskan, tim telah bergerak sejak pukul 07.15 WITA.

Dua armada dikerahkan dalam misi ini, yakni satu unit Rigid Inflatable Boat (RIB) Basarnas dan satu unit speedboat milik Bakamla.

"Sesuai rencana operasi, pencarian dilakukan ke arah barat lokasi kejadian dengan total jarak tempuh mencapai 55 NM.

Kami juga telah berkoordinasi dengan nelayan setempat agar segera melapor ke Basarnas jika menemukan tanda-tanda keberadaan korban," ujar Arif Yulianto, Sabtu (7/3).

Setelah penyisiran pertama selama 2,5 jam, tim sempat bersandar di Pelabuhan Benoa dan akan melanjutkan pencarian pada siang hari.

Arif Yulianto berharap kondisi cuaca yang cerah dan jarak pandang yang baik tetap bertahan hingga sore ini.

