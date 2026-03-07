JPNN.com

Polda Bali: Enam Penculik Bule Ukraina Masuk Indonesia dengan Paspor Ganda?

Sabtu, 07 Maret 2026 – 05:49 WIB
Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy mengupdate kasus penculikan WNA Ukraina Ihor Komarav. Foto: Humas Polda Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Polda Bali kembali mengupdate kasus penculikan warga negara asing (WNA) Ukraina Ihor Komarav alias IK, 28, yang diduga melibatkan warga asing.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy mengatakan penyidik menduga para penculik korban menggunakan paspor ganda untuk masuk Pulau Dewata.

Penyidik Polda Bali telah menetapkan enam orang WNA sebagai tersangka penculikan korban Ihor Komarav.

Namun, status kewarganegaraannya masih didalami mengingat mereka menggunakan paspor lebih dari satu saat masuk ke Bali.

Enam tersangka itu, yakni RM, VK, AS, VN, SM, dan DH.

Semuanya laki-laki dan saat ini Polda Bali sedang memburu mereka.

Empat dari enam tersangka sudah keluar Bali, sementara dua orang masih terdeteksi di Indonesia.

"Seluruhnya merupakan warga negara asing dengan kepemilikan paspor yang bisa jadi lebih dari dua. Ada yang memiliki paspor dua atau pun tiga," kata Kombes Ariasandy dilansir dari Antara.

