Nelayan Sanur Hilang di Perairan Nusa Penida Klungkung, Tim SAR Bergerak

bali.jpnn.com, DENPASAR - Seorang nelayan dari kelompok Pelindo Abua, dikabarkan belum kembali dari melaut di perairan selatan Nusa Penida, Klungkung, Jumat (6/3/2026).

Menurut keterangan pelapor Wayan Suteja, perkiraan lokasi jatuhnya korban Wayan Suta berada sejauh 3 Nm dari perairan Nusa Penida.

Sebelum hilang, korban dilaporkan berangkat melaut sejak Jumat pagi pukul 05.00 WITA dengan kapal Rayfish Fins alias Arjuna II.

Sekian lama berlayar mencari ikan, korban mendadak hilang. Saksi hanya menemukan kapal yang dinaiki korban untuk mencari ikan.

Saksi akhirnya menarik kapal tersebut ke arah perairan Sanur, Denpasar.

"Laporan (korban hilang) kami terima pada pukul 16.20 WITA,” ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) I Nyoman Sidakarya, Jumat (6/3) petang.

Menurut informasi, ciri-ciri korban mengenakan pakaian motif army saat berangkat melaut.

Berdasar kartu identitasnya, korban bernama I Wayan Suta, warga Sanur yang beralamat di Jalan Warmadewa, Lingkungan Semawang.