Potongan Tubuh Manusia di Pantai Ketewel 99,99 Persen Identik Bule Ukraina

Jumat, 06 Maret 2026 – 12:52 WIB
Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy kepada awak media, Jumat (6/3) siang mengonfirmasi bahwa berdasarkan hasil uji DNA, potongan tubuh yang ditemukan di Pantai Ketewel Gianyar, adalah milik warga negara asing (WNA) Ukraina Ihor Komarav alias IK, 28. Foto: Humas Polda Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Polda Bali akhirnya mengungkap identitas di balik temuan potongan tubuh di Pantai Ketewel, Sukawati, Gianyar, beberapa waktu lalu.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy mengonfirmasi bahwa berdasarkan hasil uji DNA, potongan tubuh itu adalah milik warga negara asing (WNA) Ukraina Ihor Komarav alias IK, 28.

Ihor Komarav sebelumnya dilaporkan hilang ke Polsek Kuta Selatan setelah menjadi korban penculikan sekelompok WNA di Bali.

"Indeks profil DNA menunjukkan kemiripan 99,99 persen dengan korban IK," ujar Kombes Ariasandy dalam sesi doorstop di Press Room Polda Bali, Jumat (6/3).

Hasil pemeriksaan forensik juga mengungkap fakta krusial bahwa profil DNA dari potongan tubuh tersebut identik dengan bercak darah yang ditemukan di mobil Avanza hitam DK 1373 FAF.

Profil darah itu juga identik dengan jejak darah di Vila Sumer, Pangkung, Tabanan, yang menjadi lokasi utama kasus penculikan tersebut.

Sebelumnya, pada 25 Februari 2026, penyidik Polda Bali melakukan pengambilan sampel DNA ibu korban penculikan.

Sampel ibu korban diterima satu hari kemudian, tepatnya pada 26 Februari 2026.

