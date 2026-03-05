Imigrasi Pantau Ketat Perlintasan, Cegah DPO Penculikan WNA Ukraina Kabur

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Imigrasi Ngurah Rai mengambil langkah proaktif dalam mendukung Polda Bali mengungkap kasus penculikan WNA asal Ukraina, Ihor Komarav, 28.

Fokus utama saat ini adalah memantau ketat perlintasan internasional untuk mencegat para pelaku yang masih berkeliaran.

Kepala Imigrasi Ngurah Rai Bugie Kurniawan mengatakan berdasarkan data perlintasan, terdapat empat orang yang teridentifikasi terkait kasus ini.

"Dua di antaranya diketahui masih berada di wilayah Indonesia," ujar Bugie Kurniawan di Jimbaran, Rabu kemarin (5/3).

Guna mempercepat penangkapan, personel khusus telah diterjunkan untuk berkoordinasi intensif dengan kepolisian, khususnya terkait data perlintasan dan izin tinggal para pelaku.

Imigrasi memastikan bahwa setiap Daftar Pencarian Orang (DPO) yang mencoba kabur melalui pintu udara akan langsung diamankan.

Polda Bali saat ini sedang menyelidiki temuan bagian tubuh manusia yang ditemukan sebelumnya di Pantai Ketewel, Sukawati, Kabupaten Gianyar yang diduga terkait dengan kasus tersebut.

Temuan bagian tubuh itu kemudian dibawa ke Mabes Polri untuk diuji DNA.