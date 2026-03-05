DNA Identik, Jejak Darah Ungkap Kronologi Penculikan Bule Ukraina di Bali

JPNN.com

Kamis, 05 Maret 2026 – 09:08 WIB
Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy mengupdate kasus penculikan WNA Ukraina. Foto: Humas Polda Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy memastikan temuan bercak darah yang ditemukan di sebuah hotel dan sebuah mobil di Tabanan identik dengan DNA ibu seorang warga negara asing (WNA) Ukraina Ihor Komarav, 28, yang diduga korban penculikan.

Menurut Kombes Ariasandy, hal itu berdasar hasil uji laboratorium forensik berupa sampel darah yang ditemukan tim di dua tempat yang diduga terkait dengan penculikan bule Ukraina.

"Hasil pencocokan DNA antara percikan darah yang ditemukan di vila dan mobil Avanza pelaku dengan DNA ibu korban terbukti identik," ujar Kombes Ariasandy dilansir dari Antara.

Kombes Ariasandy mengatakan dari kecocokan DNA tersebut, penyidik menduga korban Ihor Komarav dibawa oleh enam orang pelaku menggunakan mobil Toyota Avanza, lalu disekap di vila yang berlokasi di Tabanan, Bali.

"Bercak darah yang ditemukan di kendaraan dan vila dipastikan identik dengan DNA korban.

Ini membuktikan bahwa korban memang sempat diangkut dengan mobil tersebut dan dibawa ke vila," katanya.

Kombes Ariasandy mengatakan dalam kasus dugaan penculikan terhadap Ihor Komarav, penyidik telah menetapkan enam orang WNA sebagai tersangka.

Satu orang Nigeria yang disewa oleh enam WNA untuk memesan satu unit mobil dan dua unit sepeda motor, ikut jadi tersangka.

Bercak darah yang ditemukan di kendaraan dan vila dipastikan identik dengan DNA korban. Ini membuktikan bahwa korban memang sempat diangkut dengan mobil itu
