Update Kasus Mutilasi di Pantai Ketewel! Polda Bali Tunggu Hasil Uji DNA Korban

Rabu, 04 Maret 2026 – 21:26 WIB
Polisi memasang police line di Pantai Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, lokasi penemuan potongan tubuh manusia, korban mutilasi, Kamis (26/2) lalu. Foto: ANTARA/HO-Humas Polres Gianyar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kabid Humas Polda Bali Kombes Arisandy mengatakan penyidik Ditreskrimum masih menunggu hasil uji DNA (Asam Deoksiribonukleat) sampel tubuh manusia berupa tulang yang ditemukan di Pantai Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.

Penyidik Polda Bali diketahui telah mengirimkan sampel tubuh manusia berupa potongan tulang korban mutilasi yang ditemukan di Pantai Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar ke Laboratorium Forensik Mabes Polri.

Kombes Ariasandy mengatakan kemungkinan hasil uji DNA terhadap sampel potongan tubuh manusia itu akan keluar dalam beberapa hari ke depan.

“Setelah hasil uji DNA diterima, penyidik akan membandingkannya dengan sejumlah sampel DNA yang telah diamankan dari beberapa titik tempat kejadian perkara (TKP),” ujar Kombes Ariasandy dilansir dari Antara.

Perbandingan juga akan dilakukan dengan sampel DNA milik ibu WNA diduga korban penculikan yang sebelumnya telah diperoleh penyidik sebagai bahan pembanding.

Menurut Kombes Ariasandy, pemeriksaan DNA ini menjadi bagian penting dalam proses penyelidikan untuk memastikan identitas potongan tubuh yang ditemukan di Pantai Ketewel.

Polda Bali menyatakan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut kepada publik setelah hasil uji DNA dari Bareskrim Polri diterima dan dianalisis.

"Hasilnya kami tunggu dalam beberapa hari ke depan," kata Kombes Ariasandy.

