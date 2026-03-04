JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Polda Bali Kirim Sampel Tulang untuk Uji DNA, Jaringan Lunak Tubuh Korban Rusak

Polda Bali Kirim Sampel Tulang untuk Uji DNA, Jaringan Lunak Tubuh Korban Rusak

Rabu, 04 Maret 2026 – 21:13 WIB
Polda Bali Kirim Sampel Tulang untuk Uji DNA, Jaringan Lunak Tubuh Korban Rusak - JPNN.com Bali
Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, ACEH - Penyidik Polda Bali mengirimkan sampel tubuh manusia berupa tulang yang ditemukan di Pantai Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar ke Laboratorium Forensik Mabes Polri.

Sampel itu akan dilakukan uji DNA (Asam Deoksiribonukleat).

Ada enam potongan tubuh manusia yang telah dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Baca Juga:

Menurut Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy, sampel tersebut dikirim guna memastikan kecocokan dengan keluarga korban warga negara asing (WNA) asal Ukraina dalam kasus dugaan penculikan.

“Polda Bali menerima sekitar enam sampel tulang dari potongan mayat yang ditemukan di Ketewel beberapa waktu lalu.

Sampel tersebut kami kirim ke Jakarta dan melaporkan ke Bareskrim Polri untuk dilakukan pengecekan DNA,” kata Kombes Ariasandy dilansir dari Antara.

Baca Juga:

Menurut Kombes Ariasandy, Laboratorium Forensik Mabes Polri memiliki teknologi yang memadai untuk menguji jaringan tulang.

Kombes Ariasandy mengatakan pemeriksaan tersebut menjadi alternatif setelah jaringan lunak dari potongan tubuh yang ditemukan dalam kondisi rusak.

Penyidik Polda Bali mengirimkan sampel tubuh manusia berupa tulang yang ditemukan di Pantai Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar ke Labfor Polri
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   polda bali Uji DNA Puslabfor Mabes Polri Bali Sampel Tulang Jaringan Lunak mutilasi Pantai Ketewel WNA Ukraina

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Arema FC Merugi Menjelang Kontra Bali United, Bek Asing Andalan Absen - JPNN.com Bali

    Arema FC Merugi Menjelang Kontra Bali United, Bek Asing Andalan Absen

  2. Jadwal Super League: Persebaya vs Persib, Persija Kontra Borneo FC, Bali United? - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Persebaya vs Persib, Persija Kontra Borneo FC, Bali United?

  3. Bek Tengah Persijap Tiri Layak Dapat MoTM, 6 Laga Tiga Kali Pemain Terbaik - JPNN.com Bali

    Bek Tengah Persijap Tiri Layak Dapat MoTM, 6 Laga Tiga Kali Pemain Terbaik

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU