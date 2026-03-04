Polda Bali Kirim Sampel Tulang untuk Uji DNA, Jaringan Lunak Tubuh Korban Rusak

bali.jpnn.com, ACEH - Penyidik Polda Bali mengirimkan sampel tubuh manusia berupa tulang yang ditemukan di Pantai Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar ke Laboratorium Forensik Mabes Polri.

Sampel itu akan dilakukan uji DNA (Asam Deoksiribonukleat).

Ada enam potongan tubuh manusia yang telah dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menurut Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy, sampel tersebut dikirim guna memastikan kecocokan dengan keluarga korban warga negara asing (WNA) asal Ukraina dalam kasus dugaan penculikan.

“Polda Bali menerima sekitar enam sampel tulang dari potongan mayat yang ditemukan di Ketewel beberapa waktu lalu.

Sampel tersebut kami kirim ke Jakarta dan melaporkan ke Bareskrim Polri untuk dilakukan pengecekan DNA,” kata Kombes Ariasandy dilansir dari Antara.

Menurut Kombes Ariasandy, Laboratorium Forensik Mabes Polri memiliki teknologi yang memadai untuk menguji jaringan tulang.

Kombes Ariasandy mengatakan pemeriksaan tersebut menjadi alternatif setelah jaringan lunak dari potongan tubuh yang ditemukan dalam kondisi rusak.