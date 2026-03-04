JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Imigrasi Ngurah Rai Deportasi Tiga WNA Irak Pengguna Paspor Palsu

Imigrasi Ngurah Rai Deportasi Tiga WNA Irak Pengguna Paspor Palsu

Rabu, 04 Maret 2026 – 06:33 WIB
Imigrasi Ngurah Rai Deportasi Tiga WNA Irak Pengguna Paspor Palsu - JPNN.com Bali
Imigrasi Ngurah Rai mendeportasi satu keluarga yang terdiri dari tiga orang warga negara asing (WNA) asal Irak karena menggunakan paspor palsu, Selasa (3/3). Foto: ANTARA/HO-Imigrasi Ngurah Rai

bali.jpnn.com, DENPASAR - Imigrasi Ngurah Rai di Kabupaten Badung, Bali, mendeportasi satu keluarga yang terdiri dari tiga orang warga negara asing (WNA) asal Irak karena kedapatan menggunakan paspor palsu dari Belgia.

Pengungkapan tersebut berkat kejelian petugas yang mencurigai profil WNA itu berikut dokumen paspor ketiganya yang merupakan suami istri dan anaknya yang masih balita, sesaat setelah mendarat di Bandara Ngurah Rai pada Sabtu (28/2) pukul 21.50 WITA.

Ketiganya menumpang pesawat Emirates Airlines EK-368 dari Dubai yang saat itu ruang udara masih buka karena konflik Timur Tengah belum meluas.

Baca Juga:

Ketiganya kemudian dibawa ke ruang detensi di Kantor Imigrasi Ngurah Rai di Jimbaran, Kabupaten Badung untuk diselidiki.

“Kami uji di laboratorium forensik keimigrasian sehingga terdeteksi palsu," kata Kepala Imigrasi Ngurah Rai Bugie Kurniawan dilansir dari Antara.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Imigrasi Ngurah Rai, mereka mengaku menggunakan paspor palsu agar bisa mengunjungi negara-negara di Eropa.

Baca Juga:

Pasalnya, paspor Irak sulit masuk ke Benua Biru.

Berdasar hasil penelusuran pada sistem pusat data keimigrasian dan jaringan keamanan internasional, ketiganya tidak masuk dalam daftar cekal maupun daftar Interpol.

Imigrasi Ngurah Rai di Kabupaten Badung, Bali, mendeportasi satu keluarga asal Irak karena kedapatan menggunakan paspor palsu
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   imigrasi ngurah rai deportasi WNA Irak paspor paspor palsu belgia Bandara Gusti Ngurah Rai Eropa Benua Biru

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Arema FC Merugi Menjelang Kontra Bali United, Bek Asing Andalan Absen - JPNN.com Bali

    Arema FC Merugi Menjelang Kontra Bali United, Bek Asing Andalan Absen

  2. Jadwal Super League: Persebaya vs Persib, Persija Kontra Borneo FC, Bali United? - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Persebaya vs Persib, Persija Kontra Borneo FC, Bali United?

  3. Bek Tengah Persijap Tiri Layak Dapat MoTM, 6 Laga Tiga Kali Pemain Terbaik - JPNN.com Bali

    Bek Tengah Persijap Tiri Layak Dapat MoTM, 6 Laga Tiga Kali Pemain Terbaik

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU