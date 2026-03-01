Geger Pria Banyuwangi Jatuh ke Sungai di Lumintang Denpasar Seusai Pesta Arak

bali.jpnn.com, DENPASAR - Warganet Bali dibuat heboh dengan proses evakuasi dramatis seorang pria yang terjatuh di dasar Sungai di Jalan Gatot Subroto, Denpasar, Minggu (1/3).

Unggahan proses evakuasi korban yang menyebar di sejumlah platform media sosial spontan viral dan menjadi bahan pergunjingan warganet.

Peristiwa bermula pada Sabtu malam (28/2) sekitar pukul 20.00 WITA.

Korban berinisial NS, 28, pria asal Banyuwangi, Jawa Timur, diketahui sedang berkumpul bersama rekan-rekannya di sisi barat Lapangan Lumintang.

Pertemuan tersebut dibarengi dengan konsumsi minuman beralkohol jenis arak.

Menjelang tengah malam, tepatnya pukul 23.30 WITA, acara kumpul-kumpul tersebut berakhir.

Namun, nahas saat hendak pulang, maut nyaris menjemput NS di ujung jembatan Jalan Mataram No. IV, tepat di sebelah timur SDN 22 Dauh Puri.

"Korban mengaku sempat ingin buang air kecil di pinggir jembatan yang kondisinya gelap.