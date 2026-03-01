Polsek Kuta Selatan Atensi Malam Minggu, Buru Pelaku Balap Liar

JPNN.com

Minggu, 01 Maret 2026 – 17:03 WIB
Personel Polsek Kuta Selatan melaksanakan Apel Atensi Malam Minggu yang dirangkaikan dengan kegiatan hunting, Sabtu (28/2/2026) mulai pukul 23.00 WITA hingga Minggu dini hari. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, KUTA SELATAN - Personel Polsek Kuta Selatan melaksanakan Apel Atensi Malam Minggu yang dirangkaikan dengan kegiatan hunting, Sabtu (28/2/2026) mulai pukul 23.00 WITA hingga Minggu dini hari.

Kegiatan ini dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) agar tetap aman dan kondusif.

Apel atensi tersebut dipimpin oleh Wakapolsek Kuta Selatan AKP I Made Aryana Astawa, dipantau langsung Kapolsek AKP Muhammad Bhayangkara Putra Sejati.

Kegiatan diawali dengan apel kesiapan di depan Polsek Kuta Selatan, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan hunting pelaku balap liar di Jalan By Pass Ngurah Rai, tepat di depan markas komando.

Dalam pelaksanaan hunting, petugas melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang melintas sekaligus memberikan imbauan Kamtibmas kepada masyarakat pengguna jalan untuk bersama-sama menjaga keamanan wilayah.

Kegiatan ini juga bertujuan mencegah terjadinya aksi trek-trekan atau balap liar yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

Kapolsek Kuta Selatan AKP Muhammad Bhayangkara Putra Sejati menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah preventif kepolisian dalam menciptakan rasa aman di tengah masyarakat, khususnya pada malam akhir pekan.

“Apel atensi dan hunting ini kami laksanakan sebagai upaya pencegahan terhadap potensi gangguan Kamtibmas, termasuk balap liar dan tindak kriminal lainnya.

