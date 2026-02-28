WNA Penculik Bule Ukraina Pakai Paspor Palsu, 6 Tersangka Lain Masuk DPO

bali.jpnn.com, DENPASAR - Polisi menduga aksi penculikan warga negara asing (WNA) asal Ukraina Ihor Komarav alias IK, 28, diduga memakai paspor palsu saat menyewa kendaraan di tempat rental kendaraan.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy mengatakan pelaku CH yang ditetapkan sebagai tersangka diketahui menyewa mobil Toyota Avanza dan dua unit sepeda motor untuk enam WNA.

Identitas pelaku CH terungkap dari rental kendaraan dan juga terungkap berkat rekaman kamera pengawas yang merekam lalu lalang sebuah kendaraan Avanza dan dua sepeda motor di Tabanan.

Termasuk aktivitas CH saat di tempat korban menginap di wilayah Badung.

"Dari hasil pemeriksaan, kendaraan itu disewa dari rental oleh WNA berinisial CH dengan paspor palsu dan CH diperkirakan WNA asal Nigeria," kata Kombes Ariasandy dilansir dari Antara.

Polda Bali berhasil menangkap CH di sebuah wilayah di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 23 Februari 2026, delapan hari setelah aksi penculikan terhadap Ihor Komarav alias IK pada Minggu (15/2) lalu.

Pada saat pemeriksaan CH mengaku disuruh oleh seseorang menyewa kendaraan tersebut dengan upah Rp6 juta.

Kepada penyidik, CH mengaku tidak mengetahui kendaraan itu disewa untuk melakukan tindak pidana penculikan.