Begini Awal Mula Bule Ukraina Jadi Korban Penculikan di Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kasus dugaan penculikan terhadap bule Ukraina Ihor Komarav alias IK, 28, bikin heboh masyarakat Bali.

Apalagi video penculikan tersebut beredar luas di media sosial dan menjadi perhatian warganet.

Kasus ini bermula ketika Ihor Komarav dilaporkan hilang pada Minggu (15/2) diduga diculik oleh orang tak dikenal.

Saat itu, korban dan rekan-rekannya hendak latihan mengendarai motor di tanjakan Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali.

Korban yang saat itu dibonceng oleh salah satu rekannya berada di posisi paling belakang.

Namun, dalam perjalanan itu, Ihor Komarav dan satu rekannya diserang oleh orang tak dikenal.

Rekan yang satu motor dengan Ihor Komarav, kemudian berhasil melarikan diri dan melaporkan kepada teman-temannya yang ada di depan bahwa Ihor telah diculik oleh orang tak dikenal.

Setelah kejadian itu, teman korban pun melaporkan kejadian itu kepada Polsek Kuta Selatan.