Tim SAR Evakuasi ABK Filipina Terkena Serangan Jantung di Perairan Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi satu orang ABK Kapal Kool Ice yang mengalami gangguan jantung di perairan Bali, Jumat (27/2).

Korban diketahui bernama Carl Mauricio Montevirgen, 45, Warga Negara Asing (WNA) Filipina.

Evakuasi korban oleh Tim SAR dilakukan dengan mengerahkan rigid inflatable boat (RIB) dari perairan Pelabuhan Benoa menuju titik intercept pada kordinat 8°46.351'S - 115°14.884'E.

Upaya pemindahan korban sempat mengalami kesulitan karena gelombang cukup keras.

Setelah berhasil dievakuasi dari kapal, korban dibawa ke Dermaga Disnav Pelabuhan Benoa untuk pemeriksaan awal oleh petugas BBKK Benoa.

ABK kapal asing itu kemudian dirujuk ke RS Siloam untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan.

Koordinator Lapangan, Arif Yuliyanto, menyampaikan bahwa proses evakuasi berjalan lancar.

“Kegiatan berjalan lancar, pasien sudah dilakukan medevac dan dibawa ke RS Siloam untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut,” ujar Arif Yuliyanto.