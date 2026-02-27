Polda Bali Uji DNA Korban Mutilasi di Pantai Ketewel, Diduga WNA yang Hilang

JPNN.com

Jumat, 27 Februari 2026 – 20:53 WIB
Tim Inafis Polda Bali dan PMI Gianyar mengevakuasi potongan tubuh manusia yang ditemukan di Muara Sungai Wos Teben, wilayah Banjar Keden, Ketewel, Sukawati, Gianyar, Bali, Kamis (26/2). Foto: ANTARA/HO-Humas Polres Gianyar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Polda Bali berusaha mencocokkan DNA keluarga korban warga negara asing (WNA) yang dilaporkan hilang diduga korban penculikan dengan potongan tubuh manusia yang ditemukan di perairan Pantai Ketewel, Sukawati, Gianyar.

Polda Bali juga telah mengambil sampel DNA dari potongan tubuh tersebut dan pihak keluarga untuk proses identifikasi.

“Sampel DNA sudah kami ambil dan akan diperiksa oleh tim DVI (Disaster Victim Identification) Biddokes Polda Bali bersama Bidlabfor Polda Bali.

Sampel ini nantinya akan dicocokkan dengan sampel DNA keluarga yang melaporkan kehilangan,” ujar Kabid Humas Polda Bali Kombes Ariasandy dilansir dari Antara.

Berdasar hasil olah TKP tim Inafis Polda Bali dan Polres Gianyar, di lokasi kejadian ditemukan potongan kepala, potongan lengan atas tangan kanan dan bahu kanan.

Kemudian lengan atas tangan kiri, bahu kiri, ?telapak kaki kanan, potongan salah satu paha, tulang rusuk, hati dan beberapa organ dalam.

“Anggota masih melakukan pencarian dan penyelidikan lebih lanjut di TKP untuk menemukan secara utuh tubuh manusia tersebut,” kata Kombes Ariasandy.

Karena ada indikasi potongan tubuh yang lain di buang di lokasi lain, kemudian terbawa arus sungai hingga ke muara.

Polda Bali berusaha mencocokkan DNA keluarga korban WNA yang dilaporkan hilang diduga korban penculikan dengan potongan tubuh manusia di Pantai Ketewel
