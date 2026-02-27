Heboh Potongan Tubuh Manusia di Pantai Ketewel Gianyar, Korban Pembunuhan?

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pengunjung Pantai Ketewel, Sukawati, Gianyar, Bali, Kamis (26/2) kemarin heboh.

Kehebohan dipicu penemuan potongan tubuh manusia di Muara Sungai Wos, Wilayah Banjar Keden, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Gianyar, pukul 10.00 WITA.

“Iya, ada penemuan potongan tubuh manusia. Saat ini masih diselidiki,” ujar Kasi Humas Polres Gianyar Ipda Gusti Ngurah Suardita dilansir dari Antara.

Potongan tubuh manusia diduga korban mutilasi tersebut awalnya ditemukan oleh warga yang hendak olahraga lari di sekitar lokasi.

Pada saat beraktivitas di jogging track pantai, saksi yang belum diketahui identitasnya itu menemukan potongan kepala manusia.

Saksi yang melihat potongan tubuh tersebut langsung melaporkan ke Polsek Sukawati.

Setelah mendapat laporan tersebut, Tim Piket Fungsi, Tim Inafis Polres Gianyar bersama Polda Bali datang ke TKP untuk melakukan olah TKP.

Polisi kemudian memperluas pencarian di sekitar TKP. Warga yang ada di sekitar lokasi juga ikut melakukan penyisiran di sekitar pantai.