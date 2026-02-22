JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal 3 Jambret Rider Cewek Banten Ternyata Residivis, Baru Bebas dari Rutan Gianyar

3 Jambret Rider Cewek Banten Ternyata Residivis, Baru Bebas dari Rutan Gianyar

Minggu, 22 Februari 2026 – 10:39 WIB
3 Jambret Rider Cewek Banten Ternyata Residivis, Baru Bebas dari Rutan Gianyar - JPNN.com Bali
Kapolres Badung AKBP Joseph Edward Purba memberikan keterangan kepada awak media di Mapolres Badung, kemarin (21/2) seusai pengungkapan kasus jambret yang menewaskan seorang rider cewek asal Banten di kawasan Kuta Utara, Sabtu (7/2) lalu. Foto: Instagram @polresbadung

bali.jpnn.com, BADUNG - Tim gabungan Polres Badung dan Polsek Kuta Utara akhirnya berhasil mengamankan tiga orang pelaku jambret yang menewaskan seorang rider perempuan bernama Juhaersyah Velina.

Perempuan 46 tahun asal Desa Saga, Kecamatan Balajara, Tangerang, Banten, itu tewas seusai dijambret tiga pelaku, Sabtu (7/2/206) malam di Jalan Pengubengan Kauh, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung.

Motor yang dikendarai korban Juhaersyah Velina oleng lalu menabrak tiang listrik di pinggir jalan seusai dijambret pelaku.

Baca Juga:

Ketiga pelaku yang diamankan itu masing-masing berinisial A, SY dan AS.

Ketiganya yang resmi ditetapkan sebagai tersangka ditangkap pada Kamis, 12 Februari 2025 lalu di dua tempat berbeda, yakni di Tabanan dan Sanur, Denpasar.

“Ketiga tersangka ini merupakan residivis yang baru selesai menjalani masa hukuman penjara dari Rutan Gianyar, Bali, pada akhir Januari dan awal Februari 2026,” ujar Kapolres Badung AKBP Joseph Edward Purba, Sabtu (21/2).

Baca Juga:

Tersangka A pernah melakukan pencurian dengan pemberatan.

Tersangka SY dan AS di lain telah melakukan pencurian sebanyak lima kali.

Tiga pelaku jambret rider cewek dari Banten ternyata residivis yang baru selesai menjalani masa hukuman penjara dari Rutan Gianyar pada akhir Januari 2026
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   jambret rider cewek banten Cewek Banten Tersangka Jambret residivis rutan gianyar polres badung polsek kuta utara

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Mental Pemain Bali United Down Kalah Melulu, Kadek Agung Minta Maaf - JPNN.com Bali

    Mental Pemain Bali United Down Kalah Melulu, Kadek Agung Minta Maaf

  2. Johnny Jansen Gerah Kritik Suporter, Klaim Lini Belakang tak Bermasalah - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Gerah Kritik Suporter, Klaim Lini Belakang tak Bermasalah

  3. Persija Merugi Dua Pemain Kunci Absen Kontra PSM, Mauricio Souza Blak-blakan - JPNN.com Bali

    Persija Merugi Dua Pemain Kunci Absen Kontra PSM, Mauricio Souza Blak-blakan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU