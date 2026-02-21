Tim SAR Evakuasi Pelajar 16 Tahun Terjebak Hipotermia di Gunung Abang Bangli

JPNN.com

Sabtu, 21 Februari 2026 – 20:02 WIB
Tim SAR mengevakuasi seorang pelajar berusia 16 tahun asal Ubud, Gianyar, Ni Putu Kuinandita, yang mengalami hipotermia saat mendaki Gunung Abang, Bangli, Sabtu (21/2/2026). Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, BANGLI - Seorang pelajar berusia 16 tahun asal Ubud, Gianyar, dilaporkan mengalami hipotermia saat mendaki Gunung Abang, Bangli, Sabtu (21/2/2026).

Korban bernama Ni Putu Kuinandita tersebut berhasil dievakuasi tim SAR gabungan setelah kondisinya melemah di tengah perjalanan turun.

Peristiwa bermula saat korban Ni Putu Kuinandita mendaki bersama lima orang temannya sekitar pukul 05.00 WITA.

Namun, saat mencapai Pos 2 Pura Andong di ketinggian sekitar 1.700 Mdpl, kondisi fisik Ni Putu Kuinandita menurun drastis akibat cuaca dingin.

Korban mendadak mengalami lemas.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) menerima laporan darurat pada pukul 12.56 WITA dari rekan korban.

Menindaklanjuti laporan tersebut, tujuh personel dari Pos SAR Karangasem dikerahkan ke lokasi, berkoordinasi dengan Polsek Kintamani, BPBD Bangli, dan pemandu lokal.

"Tim SAR gabungan berhasil menemukan target pada pukul 15.40 WITA di ketinggian 1.450 Mdpl dalam kondisi stabil, tetapi lemas," ujar Koordinator Lapangan, Putu Handika Bhayangkara.

