Polisi Denpasar Tangkap Pembobol Toko Adi Putra, Diciduk di Pasar Penamparan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Unit Reskrim Polsek Denpasar Barat berhasil mengungkap kasus pencurian handphone yang terjadi di Toko UD. Adi Putra, Jalan Gunung Andakasa, Padangsambian, Rabu (7/2) lalu.

Pelaku yang diketahui bernama Aksaman (40), asal Sumenep, Jawa Timur, diamankan di depan Pasar Penamparan Jalan Gunung Andakasa, Denpasar, Sabtu (14/2) lalu pukul 08.15 WITA.

“Pelaku sudah diamankan dan saat ini dalam proses penyidikan oleh penyidik Polsek Denpasar Barat,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Rabu (18/2).

Pencurian handphone bermula saat korban Kadek Adi Saputra Yasa, 33, membuka toko pada Sabtu (7/2) pagi pukul 05.00 WITA.

Sebelum pencurian, korban meletakkan handphone merek Redmi Note 9 Onyx Black yang biasa digunakan untuk transaksi QRIS di atas meja kasir.

Korban kemudian meninggalkan meja tersebut menuju lantai dua untuk mandi.

Sekitar pukul 09.00 WITA, korban kembali ke meja kasir.

Ia baru menyadari handphone miliknya raib saat ada pembeli yang hendak membayar via QRIS, tetapi tidak terdengar nada notifikasi transaksi.