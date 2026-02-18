Dua Hari Mengeluh Sakit, Sopir Truk Asal Malang Ditemukan Meninggal di Denpasar

JPNN.com

Rabu, 18 Februari 2026 – 06:35 WIB
Petugas BPBD Kota Denpasar mengevakuasi jenazah sopir truk AADP, 51, yang ditemukan meninggal di sebuah gudang di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, Desa Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur, Selasa (17/2/2026) dini hari. Foto: Instagram @bpbd_kota_denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Seorang sopir truk berinisial AADP, 51, ditemukan meninggal dunia di sebuah gudang di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, Desa Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur, Selasa (17/2/2026) dini hari.

Korban yang diketahui berasal dari Malang, Jawa Timur, sempat mengeluh sakit perut dan dada sebelum ajal datang menjemput.

“Korban meninggal dunia saat hendak dibawa ke rumah sakit oleh rekan-rekan kerjanya,” ujar Kapolsek Denpasar Timur Kompol I Ketut Tomiyasa kepada awak media.

Penemuan jenazah AADP bermula ketika saksi melihat keluar dari dari kamar mandi pukul 02.00 WITA.

Pada saat itu korban minta segera diantar ke rumah sakit.

Menunggu rekan kerjanya datang, saksi memilih duduk dalam kondisi lemas di bale kayu.

Saksi segera memanggil rekan kerjanya yang lain untuk membantu korban.

Namun, pada saat kedua saksi menuju ke bale kayu, korban dalam kondisi lunglai dengan posisi kepala tengadah.

