Petani Pencari Bambu Tewas Tertimbun Longsor di Desa Suter Kintamani Bangli

bali.jpnn.com, BANGLI - Intensitas hujan yang cukup tinggi di wilayah Bali mengakibatkan bencana tanah longsor yang terjadi di Banjar Belong, Desa Suter, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Jumat (13/2/2026) kemarin sekitar pukul 15.30 WITA.

Apesnya, bencana ini memakan korban jiwa.

I Wayan Buda, 53, warga Banjar Peselatan, Desa Suter, Kintamani, Bangli, dilaporkan tertimbun material longsor.

Upaya evakuasi dilakukan sejak kemarin, tetapi karena tidak berhasil dilanjutkan Sabtu (14/2).

“Laporan kejadian diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) pada Sabtu (14/2/2026) pukul 10.30 WITA dari BPBD Kabupaten Bangli,” ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar Nyoman Sidakarya.

Nyoman Sidakarya yang bertindak sebagai SAR Mission Coordinator segera memberangkatkan personel menuju lokasi kejadian.

Menurut informasi, petaka yang menimpa I Wayan Buda bermula ketika korban dan dua orang rekannya mencari bambu di lokasi kejadian, Jumat kemarin sore.

"Kejadiannya begitu cepat, tiba tiba Wayan Buda tertimbun material longsor, sedangkan dua orang rekannya berhasil menyelamatkan diri," kata Nyoman Sidakarya.