Dua Pemuda Jember Jatim Pembobol Brankas Toko Gadget Ditangkap Polisi Denpasar

Sabtu, 14 Februari 2026 – 11:31 WIB
bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim Opsnal Reskrim Polsek Denpasar Barat berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan (curat) yang menyasar toko handphone Mekicell Gadget Store di Jalan Teuku Umar, Dauh Puri Kauh, Denpasar Barat, Rabu (11/2) lalu.

Dua pelaku asal Jember, Jawa Timur, Mohammad Samsul Arifin, 23, dan Wildan Nuris, 23, berhasil diamankan beserta barang bukti empat unit iPhone.

“Pelaku sudah diamankan dan sementara ini masih dimintai keterangan penyidik,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Sabtu (14/2).

Peristiwa pencurian ini diketahui pertama kali pada Rabu, 11 Februari 2026, sekitar pukul 11.00 WITA.

Korban sekaligus pemilik toko, Muthia Khairunnisa Rayno, 22, mendapatkan laporan dari karyawannya bahwa pintu rolling door toko sudah dalam keadaan terbuka dan gembok hilang.

Setelah dilakukan pengecekan melalui video call dan pemeriksaan langsung di lokasi, korban mendapati brankas tempat penyimpanan barang berharga telah dibobol.

Sebanyak empat unit handphone iPhone raib dari tempatnya.

Kejadian ini mengakibatkan korban rugi Rp 25 juta.

