Motor Mio Ludes Terbakar di Underpass Dewa Ruci Kuta, Ini Temuan Polisi

bali.jpnn.com, KUTA - Lalu lintas Underpass Dewa Ruci, Jalan Bypass Ngurah Rai, Kuta, Badung, Bali, Rabu (11/2) sekitar pukul 20.00 WITA mendadak padat merayap.

Kepadatan arus lalu lintas di tempat kejadian perkara (TKP) dipicu insiden terbakarnya motor Yamaha Mio milik Agustinus Woho, 19, asal Bulukogha, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Unit Lantas Polsek Kuta yang menerima informasi kebakaran di Underpass Dewa Ruci segera mendatangi TKP.

Namun, setiba di lokasi, petugas kepolisian mendapati kendaraan sudah dalam keadaan hangus terbakar.

“Unit Lalu Lintas Polsek Kuta kemudian melakukan penanganan awal di TKP guna mengamankan lokasi serta mengatur arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Kamis (12/2).

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal di lapangan, kebakaran diduga disebabkan oleh gangguan arus kelistrikan atau korsleting pada sepeda motor.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, tetapi Yamaha Mio milik korban mengalami kerusakan berat.

“Identitas kendaraan masih dalam pemeriksaan karena pemilik tidak membawa surat-surat,” kata Iptu I Gede Adi Saputra Jaya. (lia/JPNN)