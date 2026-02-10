BNNP Bali Gerebek Rumah di Sidakarya, Sita 672 Liquid Vape Narkotika

JPNN.com

Selasa, 10 Februari 2026 – 06:18 WIB
Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali berhasil mengungkap modus baru peredaran gelap narkotika melalui media rokok elektrik (vape), Sabtu (7/2) lalu di kawasan Sidakarya, Denpasar dan menangkap tersangka RW alias Kris, 44. Foto: Humas BNNP Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali berhasil mengungkap modus baru peredaran gelap narkotika melalui media rokok elektrik (vape).

Dalam operasi yang berlangsung Sabtu (7/2) lalu di kawasan Sidakarya, Denpasar, petugas BNNP Bali menyita ratusan botol liquid yang mengandung zat Etomidate.

Petugas mengamankan seorang tersangka pria berinisial RW alias Kris (44) di Jalan Kerta Dalem, Sidakarya, Denpasar.

“Kasus ini terbongkar berdasar analisis intelijen terkait jaringan liquid Etomidate yang beroperasi di wilayah Denpasar,” ujar Plh. Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNNP Bali Kombes Tri Kuncoro, Senin (9/2) malam.

Dalam penggeledahan awal, ditemukan 72 buah cartridge berisi cairan vape.

Pengembangan berlanjut ke sebuah rumah sewa di seberang kediaman tersangka RW alias Kris di Jalan Kerta Dalem, Sidakarya.

Di tempat tersebut, petugas BNNP Bali menemukan koper kuning berisi 600 liquid Etomidate tambahan.

Etomidate sendiri merupakan narkotika Golongan II yang umumnya digunakan dalam tindakan medis sebagai obat bius.

