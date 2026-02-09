Billyard Don Vito Denpasar Ludes Terbakar, Owner Syok Rugi Rp 9 Miliar

JPNN.com

Senin, 09 Februari 2026 – 21:30 WIB
Petugas Damkar Denpasar berjibaku memadamkan api yang membakar Billyard Don Vito yang berlokasi di Jalan Tukad Pakerisan No. 98 B, Kelurahan Panjer, Denpasar Selatan, terbakar Senin (9/2/2026) sore. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Musibah kebakaran hebat kembali terjadi di ibu kota Provinsi Bali, Kota Denpasar, saat hujan datang.

Api dilaporkan menghanguskan tempat hiburan Billyard Don Vito yang berlokasi di Jalan Tukad Pakerisan No. 98 B, Kelurahan Panjer, Denpasar Selatan, Senin (9/2/2026) sore pukul 16.00 WITA.

Meski tidak ada korban jiwa, kerugian material diperkirakan mencapai angka fantastis, yakni Rp9 miliar.

“Dugaan sementara karena arus pendek,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu Gede Adi Saputra Jaya, Senin (9/2).

Terungkapnya kebakaran di Billyard Don Vito bermula ketika saksi I Ketut Hendra (40), hendak mengecek instalasi listrik di bagian belakang bangunan.

Namun, setibanya di titik instalasi, ia mendengar suara ledakan keras yang disusul munculnya kobaran api besar.

"Saksi melihat api dari ruang instalasi merambat cepat ke area billyard.

Saksi langsung lari ke depan sambil berteriak minta tolong," kata Iptu Gede Adi Saputra Jaya.

Tempat hiburan Billyard Don Vito yang berlokasi di Jalan Tukad Pakerisan No. 98 B, Kelurahan Panjer, Denpasar Selatan, terbakar Senin (9/2/2026) sore
