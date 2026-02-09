Viral Cewek Banten Tewas Tabrak Tiang Listrik Setelah Dijambret, Polisi Gerah

bali.jpnn.com, KUTA UTARA - Aksi penjambretan kembali membuat resah warga Bali.

Sejak Senin (9/2) pagi beredar rekaman video ulah penjambret menjambret tas milik seorang perempuan saat melintas di Jalan Pengubengan Kauh, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung, Sabtu (7/2) malam pukul 23.30 WITA.

Dua penjambret nekat menjambret tas Juhaeryah Velina, 46, asal Desa Saga, Kecamatan Balaraja, Tangerang, Banten.

Apes, korban yang mengendarai motor, laju kendaraannya oleng lalu menabrak tiang listrik di dekat lokasi kejadian.

Korban yang mengalami luka parah segera dilarikan ke RSU Garba Med, Kerobokan Kaja, Kuta Utara, Badung, tetapi meninggal sebelum mendapat perawatan.

Rekaman video itu viral setelah diunggah di media sosial.

Insiden ini memaksa kepolisian Kuta Utara langsung turun tangan.

Kapolsek Kuta Utara Kompol I Ketut Agus Pasek Sudina langsung turun tangan, menerjunkan anak buahnya untuk memburu penjambret.