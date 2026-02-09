Empat Pemancing di Danau Batur Tersambar Petir, Satu Tewas, Dua Luka Bakar

bali.jpnn.com, KINTAMANI - Peristiwa tragis terjadi di lokasi pancing Banjar Toya Bungkah, Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Bangli, Minggu (8/2) kemarin pukul 14.30 WITA.

Seorang pemancing atas nama I Wayan Rencana, 33, tewas setelah tersambar petir saat memancing di area Danau Batur, Kintamani.

Warga Banjar Tengah, Desa Nyanggalan Kelod, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung, mengalami sejumlah luka bakar pada beberapa bagian tubuh akibat sambaran petir.

Dua pemancing lainnya mengalami luka bakar ringan dan tengah dirawat di RSUD Bangli.

Keduanya, yakni I Wayan Wrawan, 34, mengalami luka bakar pada tangan kanan dan kaki kiri, serta I Ketut Bagiada, 37, mengalami luka akibat terkena batu saat proses evakuasi.

“Satu korban lagi atas nama Kadek Setya Gunawan, 26, selamat tanpa mengalami luka-luka,” ujar Kapolsek Kintamani Kompol Made Dwi Puja Rimbawa dalam pernyataan resminya.

Kejadian bermula ketika empat pemancing memancing di Danau Batur mulai pukul 09.00 WITA.

Tiga jam memancing, tepatnya pukul 12.00 WITA, cuaca mendadak berubah, yang awalnya terang benderang menjadi hujan lebat disertai petir.