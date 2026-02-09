JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Empat Pemancing di Danau Batur Tersambar Petir, Satu Tewas, Dua Luka Bakar

Empat Pemancing di Danau Batur Tersambar Petir, Satu Tewas, Dua Luka Bakar

Senin, 09 Februari 2026 – 07:42 WIB
Empat Pemancing di Danau Batur Tersambar Petir, Satu Tewas, Dua Luka Bakar - JPNN.com Bali
Aparat kepolisian dan TNI mengevakuasi pemancing yang tersambar petir saat memancing di Danau Batur, Kintamani, Minggu (8/2) sore kemarin. Foto: Instagram @humas_sek_kintamani

bali.jpnn.com, KINTAMANI - Peristiwa tragis terjadi di lokasi pancing Banjar Toya Bungkah, Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Bangli, Minggu (8/2) kemarin pukul 14.30 WITA.

Seorang pemancing atas nama I Wayan Rencana, 33, tewas setelah tersambar petir saat memancing di area Danau Batur, Kintamani.

Warga Banjar Tengah, Desa Nyanggalan Kelod, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung, mengalami sejumlah luka bakar pada beberapa bagian tubuh akibat sambaran petir.

Baca Juga:

Dua pemancing lainnya mengalami luka bakar ringan dan tengah dirawat di RSUD Bangli.

Keduanya, yakni I Wayan Wrawan, 34, mengalami luka bakar pada tangan kanan dan kaki kiri, serta I Ketut Bagiada, 37, mengalami luka akibat terkena batu saat proses evakuasi.

“Satu korban lagi atas nama Kadek Setya Gunawan, 26, selamat tanpa mengalami luka-luka,” ujar Kapolsek Kintamani Kompol Made Dwi Puja Rimbawa dalam pernyataan resminya.

Baca Juga:

Kejadian bermula ketika empat pemancing memancing di Danau Batur mulai pukul 09.00 WITA.

Tiga jam memancing, tepatnya pukul 12.00 WITA, cuaca mendadak berubah, yang awalnya terang benderang menjadi hujan lebat disertai petir.

Seorang pemancing atas nama I Wayan Rencana, 33, tewas setelah tersambar petir saat memancing di area Danau Batur, Kintamani, Minggu (8/2) kemarin
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   pemancing danau batur petir hujan tewas hujan petir kintamani bangli rsud bangli polres bangli

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Anomali Mike Houptmeijer, Tiga Laga Kebobolan 9 Gol, Ada Apa? - JPNN.com Bali

    Anomali Mike Houptmeijer, Tiga Laga Kebobolan 9 Gol, Ada Apa?

  2. Bali United Bikin Kecewa Suporter, Rahmat Arjuna Blak-blakan Minta Maaf - JPNN.com Bali

    Bali United Bikin Kecewa Suporter, Rahmat Arjuna Blak-blakan Minta Maaf

  3. Bernardo Tavares Bongkar Taktik Persebaya Gacor Tanpa Striker Murni, Wow - JPNN.com Bali

    Bernardo Tavares Bongkar Taktik Persebaya Gacor Tanpa Striker Murni, Wow

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU