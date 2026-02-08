Heboh Korban Tersengat Listrik di Panjer Denpasar, Temuan Polisi Mengejutkan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Polsek Denpasar Selatan bergerak cepat merespons laporan warga terkait adanya dugaan peristiwa orang meninggal dunia akibat tersengat aliran listrik di Jalan Tukad Pancoran, Kelurahan Panjer, Denpasar Selatan, Jumat (6/2) kemarin.

Peristiwa ini pertama kali dilaporkan oleh seorang warga bernama Ibu Heni melalui layanan darurat Call Center 110 pada pukul 13.55 WITA.

Dalam laporannya, pelapor menyebutkan adanya korban yang terkapar di TKP dan diduga telah meninggal dunia hingga dikerumuni warga sekitar.

Mendapat laporan tersebut, petugas piket bersama Unit Kecil Lengkap (UKL) Polsek Denpasar Selatan langsung meluncur ke lokasi kejadian.

Namun, setibanya di Jalan Tukad Pancoran, Denpasar, petugas tidak menemukan korban di tempat.

Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, korban telah dievakuasi oleh warga menggunakan mobil pikap ke rumah sakit.

Petugas kemudian melakukan penelusuran ke IGD RSUP Prof Ngoerah, Denpasar.

Setelah dilakukan pengecekan, identitas korban diketahui bernama Tinno Pratama alias TP.