JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Heboh Korban Tersengat Listrik di Panjer Denpasar, Temuan Polisi Mengejutkan

Heboh Korban Tersengat Listrik di Panjer Denpasar, Temuan Polisi Mengejutkan

Minggu, 08 Februari 2026 – 08:58 WIB
Heboh Korban Tersengat Listrik di Panjer Denpasar, Temuan Polisi Mengejutkan - JPNN.com Bali
Ilustrasi polisi memasang garis polisi di lokasi korban tersengat aliran listrik di Jalan Tukad Pancoran, Kelurahan Panjer, Denpasar Selatan, Jumat (6/2) kemarin. Foto: Ricardo/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Polsek Denpasar Selatan bergerak cepat merespons laporan warga terkait adanya dugaan peristiwa orang meninggal dunia akibat tersengat aliran listrik di Jalan Tukad Pancoran, Kelurahan Panjer, Denpasar Selatan, Jumat (6/2) kemarin.

Peristiwa ini pertama kali dilaporkan oleh seorang warga bernama Ibu Heni melalui layanan darurat Call Center 110 pada pukul 13.55 WITA.

Dalam laporannya, pelapor menyebutkan adanya korban yang terkapar di TKP dan diduga telah meninggal dunia hingga dikerumuni warga sekitar.

Baca Juga:

Mendapat laporan tersebut, petugas piket bersama Unit Kecil Lengkap (UKL) Polsek Denpasar Selatan langsung meluncur ke lokasi kejadian.

Namun, setibanya di Jalan Tukad Pancoran, Denpasar, petugas tidak menemukan korban di tempat.

Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, korban telah dievakuasi oleh warga menggunakan mobil pikap ke rumah sakit.

Baca Juga:

Petugas kemudian melakukan penelusuran ke IGD RSUP Prof Ngoerah, Denpasar.

Setelah dilakukan pengecekan, identitas korban diketahui bernama Tinno Pratama alias TP.

Pelapor melaporkan ada korban yang terkapar di TKP setelah tersengat listrik dan diduga telah meninggal dunia hingga dikerumuni warga sekitar.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   listrik Korban Tersengat Listrik Panjer Denpasar polsek denpasar selatan RSUP Prof Ngoerah

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Ada yang Salah dengan Permainan Bali United, Johnny Jansen Blak-blakan - JPNN.com Bali

    Ada yang Salah dengan Permainan Bali United, Johnny Jansen Blak-blakan

  2. Johnny Jansen Syok Bali United Tumbang, tak Menyangka Taktik Gila Persebaya - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Syok Bali United Tumbang, tak Menyangka Taktik Gila Persebaya

  3. Klasemen Super League Setelah Persebaya Gasak Bali United: Borneo FC, Persik & Persijap Top - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah Persebaya Gasak Bali United: Borneo FC, Persik & Persijap Top

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU