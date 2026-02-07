JPNN.com

Sabtu, 07 Februari 2026 – 22:09 WIB
Nelayan Karangasem Bali Hilang saat Melaut, Tim SAR Terkendala Cuaca Buruk
TIM SAR bergerak melakukan pencarian nelayan asal Bunutan, Karangasem, I Nengah Sarem, 69, Sabtu (7/2) siang setelah korban tak kunjung pulang dari melaut sejak Jumat (6/2) kemarin. Foto: Humas Basarnas Bali

bali.jpnn.com, KARANGASEM - Tim SAR gabungan turun tangan melakukan pencarian seorang nelayan Karangasem yang dilaporkan belum kembali dari melaut, Sabtu (7/2).

Korban I Nengah Sarem, 69, diketahui berangkat melaut sejak Jumat (6/2) kemarin pukul 14.30 WITA untuk mencari ikan di perairan Bunutan, Abang, Karangasem.

Pencarian korban dilakukan tim SAR setelah keluarga dan nelayan Bunutan yang berinisiatif melakukan pencarian, tetapi tak membuahkan hasil.

Informasi ada nelayan hilang baru diterima petugas siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) dari Kepala Dusun setempat, Sabtu (7/2).

"Informasi adanya nelayan hilang kami terima hari ini pada pukul 10.55 WITA.

Kami langsung menindaklanjuti laporan tersebut dengan memberangkatkan personel ke lokasi kejadian,” ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) I Nyoman Sidakarya.

Petugas siaga berkoordinasi dengan Polsek Abang, Karangasem dan keluarga korban untuk bisa mempersiapkan pencarian.

Sebanyak enam personel Pos Pencarian dan Pertolongan Karangasem bergerak menuju lokasi dan tiba kurang lebih pukul 12.30 WITA.

