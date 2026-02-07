DJ Asal Turki Ditangkap di Bandara Bali, Selundupkan 1,29 Kg Kokain dari Brasil

JPNN.com

Sabtu, 07 Februari 2026 – 18:57 WIB
Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya mengungkap penangkapan DJ asal Turki berinisial HS yang terlibat penyelundupan 1,2 kg kokain melalui Bandara Ngurah Rai, Selasa (3/2/2026) pukul 17.00 WITA di Polda Bali, Sabtu (7/2). Foto: Humas Polda Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali dan Bea Cukai Ngurah Rai berhasil mengungkap penyelundupan kokain yang melibatkan warga negara asing (WNA) asal Turki.

Pelaku bernama Halil Sener alias HS, 26, diamankan petugas karena membawa kokain melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali pada Selasa (3/2/2026) pukul 17.00 WITA.

Halil Sener yang berprofesi sebagai seorang disk jockey (DJ) seusai turun dari pesawat Emirates nomor penebangan EK 368 rute Dubai - Bali.

“Total barang bukti kokain yang diamankan dari tersangka berinisial HS seberat 1.295,20 gram alias 1,29 kg,” ujar Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya, Sabtu (7/2).

Menurut Kapolda Bali, penangkapan tersangka HS bermula saat turun dari pesawat dan mengikuti pemeriksaan keimigrasian.

Dalam proses pemeriksaan keimigrasian, petugas Bea Cukai Ngurah Rai mencurigai tersangka yang terlihat panik.

Petugas kemudian melakukan pemeriksaan barang tersangka dengan scan X-Ray.

Berdasarkan analisis ditemukan satu buah kemasan plastik bening yang didalamnya berisi serbuk warna putih.

Pelaku Halil Sener alias HS, 26, asal Turki diamankan petugas karena membawa kokain melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali pada Selasa (3/2/2026)
