JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Mantan Waka PN Tabanan & Hakim Denpasar Kena OTT KPK, Ini Profilnya

Mantan Waka PN Tabanan & Hakim Denpasar Kena OTT KPK, Ini Profilnya

Sabtu, 07 Februari 2026 – 09:29 WIB
Mantan Waka PN Tabanan & Hakim Denpasar Kena OTT KPK, Ini Profilnya - JPNN.com Bali
Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta (kiri) yang pernah bertugas sebagai hakim PN Denpasar berjalan menuju mobil tahanan setelah terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (7/2) dinihari. Foto: ANTARA/Darryl Ramadhan/bar

bali.jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, Jawa Barat, I Wayan Eka Mariarta dalam operasi tangkap tangan alias OTT.

Penangkapan pria kelahiran Pasuruan, 13 Maret 1973 ini terkait dugaan korupsi dalam pengurusan perkara sengketa lahan.

Mantan Wakil Ketua PN Tabanan dan hakim PN Denpasar ini ditangkap KPK dalam operasi rahasia, Kamis (5/2) lalu.

Baca Juga:

I Wayan Eka Mariarta tak ditangkap sendiri, tetapi bersama tujuh orang lainnya.

Namun, dari tujuh orang yang diamankan KPK, hanya lima di antaranya yang ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka adalah Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta (EKA), Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan (BBG) dan Juru Sita PN Depok Yohansyah Maruanaya (YOH).

Baca Juga:

Kemudian Direktur Utama Karabha Digdaya Trisnadi Yulrisman (TRI), dan Head Corporate Legal Karabha Digdaya Berliana Tri Kusuma (BER).

“Kami menahan para tersangka untuk 20 hari ke depan di Rutan Cabang Gedung Merah KPK,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi Asep Guntur Rahayu dilansir dari Antara.

Mantan Wakil Ketua PN Tabanan dan hakim PN Denpasar I Wayan Eka Mariartha ditangkap KPK dalam operasi rahasia, Kamis (5/2) lalu.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   KPK Komisi Pemberantasan Korupsi pn denpasar pn tabanan Wayan Eka Mariarta PN Depok Ketua PN Depok Wayan Eka Mariarta korupsi sengketa lahan

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persebaya Siap Tempur, Francisco Rivera Bertekad Cetak Gol di Stadion Dipta - JPNN.com Bali

    Persebaya Siap Tempur, Francisco Rivera Bertekad Cetak Gol di Stadion Dipta

  2. Bernardo Tavares Siap Tulis Sejarah di Dipta, Kemenangan Leg Pertama Jadi Modal - JPNN.com Bali

    Bernardo Tavares Siap Tulis Sejarah di Dipta, Kemenangan Leg Pertama Jadi Modal

  3. Ricky Fajrin Ajak Bali United Bangkit, Lupakan Kekalahan, Fokus Kontra Persebaya - JPNN.com Bali

    Ricky Fajrin Ajak Bali United Bangkit, Lupakan Kekalahan, Fokus Kontra Persebaya

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU