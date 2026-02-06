Viral Dua Pelajar Naik Motor Ugal-ugalan di Denpasar, Spontan Minta Maaf

bali.jpnn.com, DENPASAR - Ulah tidak terpuji oknum pengguna jalan di Cok Agung Tresna, Renon, Denpasar, melakukan aksi selebrasi berbahaya di atas sepeda motor saat melaju di jalan raya, akhirnya terungkap.

Dua remaja berstatus pelajar berinisial IJH, 17, dan MF, 18, berhasil diamankan aparat Satlantas Polresta Denpasar setelah video aksinya viral di media sosial.

“Kedua pengendara sudah diamankan dan tengah dimintai keterangan.

Mereka sudah membuat video permintaan maaf,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Kamis (5/2) kemarin.

Peristiwa tersebut diketahui terjadi pada Rabu, 4 Februari 2026, sekitar pukul 18.00 WITA.

Berawal saat pengendara sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi DK 6167 ABP bergerak dari arah utara menuju selatan, yakni dari kawasan GOR Ngurah Rai menuju Alfamart Drive Thru di Jalan Raya Puputan.

Setibanya di Jalan Cok Agung Tresna, pengendara tersebut bergabung dengan rombongan komunitas yang sedang berkonvoi.

Saat itulah, pengendara berinisial IJH dan penumpangnya MF, nekat melakukan aksi selebrasi dengan cara berdiri di atas motor sambil mengangkat helm saat kendaraan masih melaju.