JPNN.com

JPNN.com Bali Kriminal Viral Dua Pelajar Naik Motor Ugal-ugalan di Denpasar, Spontan Minta Maaf

Viral Dua Pelajar Naik Motor Ugal-ugalan di Denpasar, Spontan Minta Maaf

Jumat, 06 Februari 2026 – 06:18 WIB
Viral Dua Pelajar Naik Motor Ugal-ugalan di Denpasar, Spontan Minta Maaf - JPNN.com Bali
Dua remaja berinisial IJH, 17, dan MF, 18, diamankan aparat Satlantas Polresta Denpasar setelah video aksinya viral di media sosial, kemarin (5/2). Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Ulah tidak terpuji oknum pengguna jalan di Cok Agung Tresna, Renon, Denpasar, melakukan aksi selebrasi berbahaya di atas sepeda motor saat melaju di jalan raya, akhirnya terungkap.

Dua remaja berstatus pelajar berinisial IJH, 17, dan MF, 18, berhasil diamankan aparat Satlantas Polresta Denpasar setelah video aksinya viral di media sosial.

“Kedua pengendara sudah diamankan dan tengah dimintai keterangan.

Baca Juga:

Mereka sudah membuat video permintaan maaf,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Kamis (5/2) kemarin.

Peristiwa tersebut diketahui terjadi pada Rabu, 4 Februari 2026, sekitar pukul 18.00 WITA.

Berawal saat pengendara sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi DK 6167 ABP bergerak dari arah utara menuju selatan, yakni dari kawasan GOR Ngurah Rai menuju Alfamart Drive Thru di Jalan Raya Puputan.

Baca Juga:

Setibanya di Jalan Cok Agung Tresna, pengendara tersebut bergabung dengan rombongan komunitas yang sedang berkonvoi.

Saat itulah, pengendara berinisial IJH dan penumpangnya MF, nekat melakukan aksi selebrasi dengan cara berdiri di atas motor sambil mengangkat helm saat kendaraan masih melaju.

Dua remaja berinisial IJH, 17, dan MF, 18, berhasil diamankan aparat Satlantas Polresta Denpasar setelah video aksinya viral di media sosial.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   viral video video viral pelajar pemotor pemotor ugal-ugalan renon Denpasar polresta denpasar

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bernardo Tavares Otak-atik Starting XI Persebaya Kontra Bali United, Ngeri - JPNN.com Bali

    Bernardo Tavares Otak-atik Starting XI Persebaya Kontra Bali United, Ngeri

  2. Bali United Mendominasi Skuad Timnas U17, Tantang China Sebelum ke Arab Saudi - JPNN.com Bali

    Bali United Mendominasi Skuad Timnas U17, Tantang China Sebelum ke Arab Saudi

  3. Persebaya Senang Toni Kian Matang, Siap Isi Posisi Milos Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    Persebaya Senang Toni Kian Matang, Siap Isi Posisi Milos Kontra Bali United

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU